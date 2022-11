Destacan regios en el país en reclamos a los bancos

Es la tarjeta de crédito el producto más señalado por los usuarios de Nuevo León, sumando más de 21,000 quejas contra bancos.

Nuevo León -como mercado- se coloca dentro del top five de entidades, en donde los usuarios registran un mayor número de quejas contra instituciones bancarias.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de enero a septiembre de este año, se registraron 80,955 reclamaciones de los 9 principales bancos que operan en el país.

De ese total, un 20% de las quejas se concentraron en la CDMX, que reportó 16,190.

En segundo lugar se ubicó el Estado de México con 11,348 y una participación de 14%,y en tercero Jalisco con 6,852 quejas, lo que representa un 8% del total.

Enseguida se ubican Puebla y Nuevo León, con 3,344 y 2,979 reclamaciones en el periodo, cada una con un 4% del total de las quejas registradas ante la Condusef.

Otras entidades que también figuran en el ranking son Chihuahua con 2,716 quejas en el periodo y un 3% de participación en el total, Veracruz con 2,658 y Guanajuato con 2,600, ambos también con una participación del 3 por ciento.

Entre otros datos, el organismo también dio a conocer que a nivel nacional, el producto más reclamado es la tarjeta de crédito, con un 27% o 21,501 de las quejas.

La tarjeta de débito no se queda atrás, al concentrar el 24% de las reclamaciones, con un total de 19,833 en los primeros nueve meses del año, y en tercero, la cuenta de ahorro con el 9 por ciento.

En cuanto al porcentaje de resolución favorable al usuario, en tarjeta de crédito, fue de 45%; en tarjeta de débito 35% y en cuenta de nómina 34 por ciento.

Aunado a ello dijo que las principales causas de reclamación fueron: consumos no reconocidos con 20%, transferencia electrónica no reconocida con 15% y cargos no reconocidos en la cuenta con 7 por ciento.

En específico, la Condusef informó que de enero a septiembre, las reclamaciones de los usuarios de la banca móvil sumaron 6,202 quejas, cantidad que representa 40.9% más que las registradas en el 2021.

El organismo exhortó a la población mexicana a comparar antes de contratar algún producto o servicio financiero, ofrecido por las instituciones bancarias, para conocer lo que más conviene a sus necesidades.

También le recordó a la población que ante cualquier problema con las instituciones bancarias, las personas pueden visitar el portal de queja electrónica de la Condusef, la cual está habilitada todo el año.