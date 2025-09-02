Cerrar X
Finanzas

Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León

El municipio de Escobedo espera al menos ocho proyectos comerciales que en conjunto representan un monto superior a los $775 millones de pesos

  • 02
  • Septiembre
    2025

Nuevo León continúa atrayendo inversiones de gran escala.

Y es que, este lunes, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y directivos de Walmart México anunciaron una inversión superior a los $775 millones de pesos para el desarrollo de ocho proyectos que estarán en dicho municipio.

En una reunión sostenida con directivos de este grupo, el edil detalló que estos proyectos se concretarán en un periodo de dos años, reflejo de la confianza que la iniciativa privada deposita en el crecimiento y estabilidad que ofrece el municipio.

Estos proyectos contemplan la apertura de un Walmart en la zona oriente de la ciudad, un Sam’s Club en el sector Mirasur, cinco bodegas Aurrera Express y una Bodega Aurrera, lo que permitirá ampliar la oferta comercial y acercar productos y servicios a las familias de la localidad.

Con la llegada de estos ocho proyectos, se espera la creación de empleos directos e indirectos, así como una mayor derrama económica en comercios y servicios locales, generando un efecto multiplicador.

De esta forma, afirmaron, Escobedo se consolida como la capital de la transformación en Nuevo León, un municipio competitivo y con condiciones propicias para recibir inversiones de gran magnitud que impactan de manera positiva en la vida de las familias.

En el encuentro participaron Javier Treviño Cantú, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos; Rodrigo Flores Amezcua, director de Asuntos Corporativos; y Alvin Arzate, subdirector de Licencias y Permisos de Walmart México, quienes precisaron que esta inversión permitirá detonar la economía local y la generación de empleos.

“Este anuncio forma parte de la visión de la 4T norteña, donde el crecimiento equitativo se impulsa como motor de desarrollo económico y social, donde bajo esta línea, Escobedo fortalece su capacidad de atraer inversiones que generan bienestar y oportunidades para la población”, se indicó a través de un comunicado.

Además, el anuncio también se enmarca en el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado que la transformación económica del país debe acompañarse de justicia social y acceso equitativo a los beneficios del crecimiento, puntualizó.


