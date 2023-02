Monterrey, una de las ciudades con más tráfico en 2022

Un estudio arrojó que tan sólo el año pasado, por persona se perdieron 116 horas por retrasos y tráfico en la ciudad de Monterrey.

De acuerdo al último reporte que generó INRIX, la ciudad de Monterrey se ubicó entre las 10 ciudades a nivel mundial con mayor tiempo de retraso por tráfico.

Empecemos a explicar varias cosas. Primero ¿quién es INRIX, y por qué es importante? Pues bien, es una empresa privada con sede en Kirkland, Washington, EUA. Proporciona datos basados en la ubicación y análisis de software como servicio, sobre condiciones de tráfico históricas, datos sobre movilidad, movimiento de las ciudades con diversos medios de transporte, y muchas cosas más.

Hace una semana, INRIX compartió el reporte 2022 del tráfico a nivel global. Para poder realizar este gran documento, se hicieron trabajos de investigación por cuatro años, donde se analizó la movilidad y la congestión vial en 1,000 ciudades alrededor de 50 países.

Tomó mucha atención y se hizo viral, porque Monterrey saltó a la escena por ser la ciudad número 10 en congestionamiento vial. Así como lo está leyendo. Uno pensaría que la Ciudad de México sería la que debería estar en el ranking en el número que se encuentra nuestra ciudad, pero por sorpresa no. Arriba de Monterrey se encuentran ciudades como: Londres, Chicago, París, Boston, Bogotá, Palermo, Toronto, Nueva York y Filadelfia.

El estudio arrojó que tan sólo en 2022, por persona se perdieron 116 horas por retrasos y tráfico en Monterrey, en Ciudad de México fueron 47 horas por persona, y en Guadalajara 52 horas.

Monterrey generó esos números debido a que las trayectorias o rutas más importantes de la ciudad son insuficientes y pocas, lo que hace que, por tener tan solo cuatro vías relevantes en toda el área, todo confluya ahí y genere más embotellamientos. Otro dato interesante reportado fue que las velocidades Vs. trayectorias no tienen una buena relación. Esto quiere decir que las trayectorias en promedio en la zona metropolitana son muy largas y que no hay una buena relación con la velocidad. Son muy pocos los tramos que se genera una buena velocidad, y con ello una mejor movilidad.

También el estudio arrojó que Monterrey es la ciudad en México donde se producen más accidentes automovilísticos a la par que la India, China, Pakistán o Bogotá.

Coincidentemente, el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) sacó su reporte de accidentes automovilísticos 2022, donde Monterrey tuvo 86,807 víctimas por accidentes de auto en la ciudad. De esa cantidad, 274 fueron víctimas mortales y 4,879 heridas o con situaciones de riesgo y hospitalización.

En resumen, la ciudad agoniza en el tema de vialidades y rutas eficientes, dicho por el propio estudio.

No se está desarrollando un urbanismo sostenible, no hay relación entre: ¿cómo está creciendo la ciudad? (hablando de construcción) y la realización o modificación de vías de comunicación-transporte. Y ya ni hablar de los medios de transporte, donde, por supuesto, quedamos mal parados también en el estudio.