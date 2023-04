Anuncia AMLO reforma al INM y consejo de Derechos Humanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se prepara una reforma interna para el Instituto Nacional de Migración, así como la creación de un consejo externo especializado en que no se violen los derechos humanos de los migrantes que pasen por territorio mexicano.

De acuerdo con el Ejecutivo, este proyecto se comenzó a trabajar con el padre Alejandro Solalinde previo al incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, misma que dejó un saldo de 39 migrantes muertos y 28 más heridos.

'Hace 10 días, les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema, antes de la desgracia y llegamos al acuerdo que se va a crear un consejo', señaló el mandatario federal.

'Le dije que aunque tú no puedes legalmente, si de manera honoraria que estés en un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja y una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración', agregó el presidente de la República.

Ante el señalamiento sobre la existencia de un consejo ciudadano que atiende las demandas migratoria, López Obrador indicó que hay muchos pseudo defensores de los derechos humanos.

'Yo les he dicho, y se lo dije a los seguidores que vieron que eso no le llega a la gente, se queda en esos aparatos, pero en el gobierno de Estados Unidos tienen arraigado, el que para atender a la gente, en el asunto migratorio tiene que ser con organizaciones no gubernamentales', comentó.