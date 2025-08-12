Cerrar X
Policía 'tablea' a joven en Chiapas; lo será separaran del cargo

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal fueron captados galopeando con una tabla a un joven detenido, por lo que se inició investigación por el hecho

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas, fueron grabados cuando sometían a un joven detenido y lo golpeaban con una tabla de madera. 

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en el que al menos cuatro elementos de seguridad someten a un joven que portaba esposas mientras que uno de ellos lo golpea en dos ocasiones. 

Al ser agredido, un segundo elemento lo reincorpora y lo vuelve a posicionar de espaldas para que sea golpeado con la tabla por parte del primer agente.

Aunque el material no cuenta con sonido, se observa al joven detenido quejarse y gritar a causa de los golpes. 

Luego de que fuera compartido el video del hecho, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó este martes 12 de agosto el inicio de la investigación correspondiente para esclarecer el hecho. 

Respecto al agente que perpetró la agresión, la Secretaría detalló que será separado de su cargo hasta que se deslindes las responsabilidades correspondientes durante la investigación.


