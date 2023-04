Solo les interesa el dinero: AMLO arremete contra EUA

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra Estados Unidos al asegurar que su gobierno solo le interesa el dinero y no el bienestar.

A tan solo horas de su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, tras el incendio en un centro migratorio donde murieron 39 migrantes, el mandatario federal dijo a través de sus redes sociales que a EUA 'No les preocupa el bienestar', 'ni fortalece valores morales'.

López Obrador habló en torno a la veta de armas y el consumo de drogas, que su gobierno no hace nada para solucionar dichas problemáticas.

“Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen -lamentablemente- de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas.

