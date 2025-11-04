Cerrar X
Nuevo León

Se salvan dos menores de incendio en su casa en Monterrey

El incendio comenzó en un domicilio marcado con el número 211 de la calle Laureles, en la colonia La Escondida, al sur de Monterrey

  • 04
  • Noviembre
    2025

Dos menores de edad, presuntamente hermanitos, lograron salir ilesos de un incendio que consumió parte de su vivienda en la colonia Residencial La Escondida, al norte de Monterrey.

El siniestro se registró alrededor de las 7 de la mañana de este martes en el domicilio marcado con el número 211 de la calle Los Laureles. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría comenzado por un cortocircuito en una freidora de aire, lo que provocó que el incendio se extendiera hacia la parte superior del inmueble.

La planta alta quedó invadida por el humo y una de las habitaciones fue consumida por las llamas. En la planta baja se encontraban una niña de nueve años y un niño de siete, quienes, según las versiones preliminares, estaban solos cuando inició el fuego.

Los menores lograron salir por sus propios medios y ponerse a salvo antes de que las llamas se propagaran.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Nuevo León, junto con personal de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil del Estado, quienes trabajaron en las labores de sofocación y en la eliminación de riesgos.

Aunque la vivienda sufrió daños estructurales importantes no fue necesario evacuar a los vecinos.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para confirmar las causas del siniestro y determinar si los menores se encontraban efectivamente solos al momento del incidente.


