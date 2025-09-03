Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_03_at_6_29_09_PM_e7cb3db291
Tamaulipas

Inicia entrega de tarjetas para pensión federal

Del 3 al 10 de septiembre se reparten tarjetas a adultos mayores y mujeres Bienestar. Beneficiarios destacan la importancia del apoyo económico

  • 03
  • Septiembre
    2025

Este miércoles inició el operativo de entrega de tarjetas del banco Bienestar a quienes se registraron en junio para recibir la pensión del Adulto Mayor y Mujeres Bienestar.

Del 3 al 10 de septiembre se hará la entrega en la Sala “Sergio Peña” de la antigua aduana, ubicada en la Calle Arteaga 3900, de lunes a sábado de 8:00 a 15:00 horas.

Se pide a las personas acudir de acuerdo con la inicial de su primer apellido; el miércoles correspondió a las letras A, B y C, y el jueves a las letras D, E, F, G y H. 

El viernes se suspenderá el servicio, ya que ese día los servidores de la Nación acudirán a las casas de beneficiados que están en condición de cama por algún padecimiento.

Reanudarán en la Sala “Sergio Peña” el sábado seis de septiembre, que será libre de letras, y después el lunes ocho las letras I a la M, el nueve de septiembre la N a la R y el 10 la S a la Z.

Consuelo Álvarez, quien recibió su tarjeta, comentó que se activará hasta noviembre o diciembre, pues así se lo hicieron saber, al darle un número telefónico para llamar en noviembre a fin de que le confirmen si puede hacer el retiro de efectivo.

Josefina Atzín García también acudió a recoger su tarjeta, y mencionó que tratará de ahorrar el dinero que reciba, para cubrir alguna emergencia médica que pudiera tener, pues padece hipertensión y diabetes, pero no cuenta con Seguro Social.

Mencionó que vive en una casa de renta con su nieto, pues su hija falleció y ella se quedó a cargo.

“Me va a ser de mucha ayuda porque yo nada más trabajo a veces un día, a veces dos días (como niñera), y no tengo más entrada más que la que mi nieto me ayuda para el mandado y así, pagos que se hacen porque no tenemos casa propia, pagamos renta”, declaró.

Sin embargo, es importante el ahorro para emergencias, por lo que tratará de apartar un poco cada que reciba el apoyo.

“Para ir guardando cuando se pueda un poquito, para cuando uno está enfermo, ya que yo no tengo ni seguro ni nada, y padezco de la presión y del azúcar y tengo osteoporosis, por eso uso el bastón, porque a veces se me aflojan los huesos”, refirió.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ice_cartel_sinaloa_73ce065d5b
Decomisa EUA 316 toneladas de químicos del Cártel de Sinaloa
Whats_App_Image_2025_09_03_at_6_59_10_PM_8f0c1a2854
Listas escuelas de Saltillo para la entrega de libros de texto
EH_UNA_FOTO_1_56ff64415c
Inicia secundaria sin luz por falla eléctrica en Madero
publicidad

Últimas Noticias

deportes_messi_f019aceb9d
Messi brilla con doblete en su adiós como local en eliminatorias
inter_cometa_3i_atlas_dd31aa6f3d
Revelan nuevas imágenes del creciente en el cometa 3I-Atlas
Whats_App_Image_2025_09_04_at_7_04_00_PM_e2d3a17afb
Pide Samuel García mantener los beneficios del T-MEC
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
publicidad
×