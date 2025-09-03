Inicia entrega de tarjetas para pensión federal

Este miércoles inició el operativo de entrega de tarjetas del banco Bienestar a quienes se registraron en junio para recibir la pensión del Adulto Mayor y Mujeres Bienestar.

Del 3 al 10 de septiembre se hará la entrega en la Sala “Sergio Peña” de la antigua aduana, ubicada en la Calle Arteaga 3900, de lunes a sábado de 8:00 a 15:00 horas.

Se pide a las personas acudir de acuerdo con la inicial de su primer apellido; el miércoles correspondió a las letras A, B y C, y el jueves a las letras D, E, F, G y H.

El viernes se suspenderá el servicio, ya que ese día los servidores de la Nación acudirán a las casas de beneficiados que están en condición de cama por algún padecimiento.

Reanudarán en la Sala “Sergio Peña” el sábado seis de septiembre, que será libre de letras, y después el lunes ocho las letras I a la M, el nueve de septiembre la N a la R y el 10 la S a la Z.

Consuelo Álvarez, quien recibió su tarjeta, comentó que se activará hasta noviembre o diciembre, pues así se lo hicieron saber, al darle un número telefónico para llamar en noviembre a fin de que le confirmen si puede hacer el retiro de efectivo.

Josefina Atzín García también acudió a recoger su tarjeta, y mencionó que tratará de ahorrar el dinero que reciba, para cubrir alguna emergencia médica que pudiera tener, pues padece hipertensión y diabetes, pero no cuenta con Seguro Social.

Mencionó que vive en una casa de renta con su nieto, pues su hija falleció y ella se quedó a cargo.

“Me va a ser de mucha ayuda porque yo nada más trabajo a veces un día, a veces dos días (como niñera), y no tengo más entrada más que la que mi nieto me ayuda para el mandado y así, pagos que se hacen porque no tenemos casa propia, pagamos renta”, declaró.

Sin embargo, es importante el ahorro para emergencias, por lo que tratará de apartar un poco cada que reciba el apoyo.

“Para ir guardando cuando se pueda un poquito, para cuando uno está enfermo, ya que yo no tengo ni seguro ni nada, y padezco de la presión y del azúcar y tengo osteoporosis, por eso uso el bastón, porque a veces se me aflojan los huesos”, refirió.

Comentarios